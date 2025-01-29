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Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Адвокат Головань: сын Порошенко не может считаться уклонистом Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета.

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