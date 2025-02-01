Делегация Союза машиностроителей России посетила Серпухов с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя аппарата Союза машиностроителей России Михаил Крохин, заместители генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“», председатель областного Союзмаша Валерий Бунак и первый заместитель председателя Антон Дегтярев посетили Серпухов с рабочим визитом.
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