Ford готовится уйти из Германии – во всяком случае, об этом трубят эксперты… и действия самой американской компании: в кёльнской штаб-квартире Ford Motor Company сокращают уже даже высших чинов.
Ford готовится уйти из Германии
Комментарии
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Владимир Байден
Да, Форду осталась только одна дорога, дорога в Россию. В других странах его ждет полный пиз... Конец вообщем.
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14 час.
rK
russ KINDE
Руководство Автоваза потирает руки. Ждите Бюргеры - Лада "Гранта" с вариатором. Скоро в продаже во всех автосалонах Германии!!!
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14 час.
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