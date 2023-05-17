Минобороны формирует требования к новой баллистической ракете подводных лодок

Пуск ракеты "Булава" крейсером "Владимир Мономах", 2015 г. К настоящему времени основой морской компоненты стратегических ядерных сил России, как в количественном, так и в качественном отношении, стали подводные лодки пр.
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