Кастом Тюнинг Шоу: лучшие проекты

Кастом Тюнинг Шоу является продолжением ежегодного события, которое в самом начале своей истории называлось Moscow Custom&Tuning Show, и в апреле 2025 состоялось уже в восемнадцатый раз — в рамках долгожданной и всем известной Мотовесны.
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