Иноагентов хотят обязать отчитываться о доходах близких

Иностранных агентов нужно обязать ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи — с таким предложением в Минюст обратились первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев и первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщает RT 17 января.