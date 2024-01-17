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Иноагентов хотят обязать отчитываться о доходах близких

Иноагентов хотят обязать отчитываться о доходах близких

Иностранных агентов нужно обязать ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи — с таким предложением в Минюст обратились первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев и первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщает RT 17 января.

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