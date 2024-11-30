WP: при Трампе России будет хуже, чем при Байдене

Будни мужчин. Все что нам интересно

Российские чиновники и СМИ внимательно следят за тем, кого избранный президент США Дональд Трамп назначает в свой будущий кабинет, тщательно отслеживая их позиции по военной помощи Украине и высказывания в адрес президента Владимира Путина.