WP: при Трампе России будет хуже, чем при Байдене

Российские чиновники и СМИ внимательно следят за тем, кого избранный президент США Дональд Трамп назначает в свой будущий кабинет, тщательно отслеживая их позиции по военной помощи Украине и высказывания в адрес президента Владимира Путина.
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