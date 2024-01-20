Терапевт Чернышова рассказала о питании в период простуды

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни. По словам специалиста, во время болезни у людей, как правило, снижен аппетит, поэтому «насильно нагружать» ЖКТ не нужно.
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