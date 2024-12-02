"Орешник" возмездия: как новая ракета России испугала власти Украины РИА Новости 1999 прочтений Сегодня Ну что же, Киеву приготовиться! Банковую улицу, где расположен офис Зеленского, похоже, взяли на прицел.
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