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Политика как она есть

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Алаудинов заявил о проведении ВСУ ротации на курском направлении

Алаудинов заявил о проведении ВСУ ротации на курском направлении

Вооруженные силы Украины провели ротацию своих подразделений на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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