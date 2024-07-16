Мнение. Макрон породил проблему невозможности достижения большинства

Роспуск Национального собрания Франции создал проблему достижения абсолютного большинства голосов для формирования нового правительства, заявил французский журналист Габриэль Робен, 15 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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