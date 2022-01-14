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Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях?

Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях?

Видеокамеры стали неотъемлемой частью комплектации современных автомобилей, и уже должны заменить зеркала заднего вида, но ведущие автопроизводители пока не спешат внедрять их в свои машины, ведь всё не так просто, и камеры имеют ряд недостатков.

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