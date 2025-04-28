Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сергунина: В парках Москвы стартует новая сезонная программа

Сергунина: В парках Москвы стартует новая сезонная программа

В четверг, 1 мая, в более чем 50 парках Москвы стартует новая сезонная программа. Ежемесячно вплоть до осени в них будет проходить свыше трех тысяч мероприятий, большинство из которых — на свежем воздухе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх