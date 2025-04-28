Сергунина: В парках Москвы стартует новая сезонная программа

В четверг, 1 мая, в более чем 50 парках Москвы стартует новая сезонная программа. Ежемесячно вплоть до осени в них будет проходить свыше трех тысяч мероприятий, большинство из которых — на свежем воздухе.
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