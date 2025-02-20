Пропавший в октябре юный житель Твери вышел на связь

Пропавший в октябре 18-летний житель Твери нашелся. Об этом сообщают волонтеры ВПСО «Сова» . Утром 19 февраля в группе поисково-спасательного отряда была опубликована ориентировка на поиск молодого парня.
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