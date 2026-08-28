Nature: исследователи выяснили, как мусор меняет круговорот азота хуже штормов

Ученые из Института морских исследований Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что микропластик кардинально меняет реакцию прибрежных экосистем на шторма, заставляя отложения выделять больше аммония и поглощать больше кислорода.
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