Опрос Noi.md: За кого вы собираетесь голосовать на президентских выборах 20 октября?

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: За кого вы собираетесь голосовать на президентских выборах 20 октября? Александр Стояногло Майя Санду Ренато Усатый Василе Тарлев Ирина Влах Ион Кику Андрей Нэстасе Октавиан Цыку Виктория Фуртунэ Тудор Ульяновский Наталья Морарь Я не буду голосовать На этот же вопрос могут ответ .
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