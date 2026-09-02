Правительство Перу объявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном. В заявлении Министерства иностранных дел Перу указано, что решение связано с обеспокоенностью ситуацией вокруг Ормузского пролива и препятствиями, создаваемыми для работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).