«Губернатор-юморист»: за что Михаилу Евдокимову дважды выносили вотум недоверия

Образ «мужика из народа» помог Евдокимову занять сначала второе место в первом туре губернаторских выборов в марте 2004 года, а затем, в ходе следующего тура, победить действовавшего на тот момент главу региона Александра Сурикова.
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