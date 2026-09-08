Ночной кошмар Киева: 20 ракет за 20 минут и новый удар по энергосистеме Украины Юлия ЧелкановаМинувшей ночью Киев подвергся самой массированной комбинированной атаке за последние недели.
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