Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В столице действуют 33 службы сопровождения замещающих семей Стало известно, что в приемные семьи устроено более 94% детей-сирот, информирует мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
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