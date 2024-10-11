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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран StarCraft 2 хочет, чтобы StarCraft 3 привнесла во франшизу открытый мир и други...

Ветеран StarCraft 2 хочет, чтобы StarCraft 3 привнесла во франшизу открытый мир и други...

Ветеран StarCraft 2 хочет, чтобы StarCraft 3 привнесла во франшизу открытый мир и другие новые элементыРазработчик хотел бы получить в StarCraft 3 инновационные элементы, такие как открытый мир или радикально новые механики, которые ранее не встречались в жанре.

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