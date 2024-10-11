Ветеран StarCraft 2 хочет, чтобы StarCraft 3 привнесла во франшизу открытый мир и други...

Ветеран StarCraft 2 хочет, чтобы StarCraft 3 привнесла во франшизу открытый мир и другие новые элементыРазработчик хотел бы получить в StarCraft 3 инновационные элементы, такие как открытый мир или радикально новые механики, которые ранее не встречались в жанре.