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Криштиану Роналду: «Хочу сказать молодым: слушайте отцов, учитесь. Здоровье – это самое важное. Мы все равны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал ряд советов публике, выступая на Всемирной выставке в Дубае.

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