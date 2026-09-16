Алексей Маслов: БРИКС не внедрит новую единую валюту

На саммите БРИКС было решено отложить введение единой валюты. Алексей Маслов, директор ИСАА МГУ, назвал это решение рациональным.
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