Курская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). 6 августа стало известно о мощном обстреле города Суджа, в результате которого пострадали мирные жители и были разрушены жилые дома.
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