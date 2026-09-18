Дебют обновленного Lexus RX: четыре силовых агрегата и множество опций

Обновленный Lexus RX 2027 года дебютирует на американском рынке в шести комплектациях. Цены стартуют с отметки 55 450 долларов.
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