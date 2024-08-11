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«Это его авантюра». В лагере Сырского конфликт из-за атак в Курской области

«Это его авантюра». В лагере Сырского конфликт из-за атак в Курской области

Александр Сырский.2 дня назад 2,5K прочитали В окружении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского произошел раскол из-за его готовности бросать на смерть большое количество украинских солдат.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Cырской возглавил топ-лист предателей России, начиная с Курбского и далее до Власова и остальных . Как только земля таких носит?
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15 час.

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