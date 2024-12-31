Юрист Хаминский: в 2025 году россиянам предстоит заменить водительские права

Срок автоматического продления водительских прав, истекших в 2022 году, подошел к концу. Их владельцам после новогодних каникул нужно заменить документы, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
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