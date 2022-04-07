Полицейские в Тюменской области проводят профилактические беседы со старшеклассниками по антинаркотической тематике

В Тюменской области в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022» инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Марина Загородних провела разъяснительные беседы с учащимися 9-х классов Голышмановской школы № 4, направленные на формирование у подрастающего поколения стойкого неприятия к употреблению наркотических средств.