Полицейские в Тюменской области проводят профилактические беседы со старшеклассниками по антинаркотической тематике

В Тюменской области в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022» инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Марина Загородних провела разъяснительные беседы с учащимися 9-х классов Голышмановской школы № 4, направленные на формирование у подрастающего поколения стойкого неприятия к употреблению наркотических средств.
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