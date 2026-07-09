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В Египте раскопали византийский город с домами и монетами

В Египте раскопали византийский город с домами и монетами

В оазисе Дахла в Западной пустыне Египта археологи раскопали хорошо сохранившийся византийский город IV–V веков, который считается одним из самых полных городских памятников этого периода в египетской пустыне.

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