Китай сегодня: энергетический кризис, атака на биткоины и союз с Россией

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и городам — жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.
В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и городам — жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.
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