Со светлым Рождеством! Этот особенный праздник напоминает нам об идеалах добра и милосердия, обращает нас к духовным традициям.
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Со светлым Рождеством! Этот особенный праздник напоминает нам об идеалах добра и милосердия, обращает нас к духовным традициям.
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