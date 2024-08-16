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Пять беспилотников ВСУ сбито за минувшую ночь над акваторией Чёрного моря

Пять беспилотников ВСУ сбито за минувшую ночь над акваторией Чёрного моря

При участии дежурных огневых средств на подходе к Крымскому мосту уничтожили два безэкипажных катера.

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