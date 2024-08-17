Сотни миллионов «тапальщиков хомяка» могут остаться ни с чем? У создателя проекта Hamster Kombat конфликт с инвесторами

Игра Hamster Kombat стала феноменом текущего цикла криптовалют. В проекте участвует уже более 200 млн пользователей, которые, конечно же, ждут листинга монеты на биржах, чтобы превратить виртуальные монеты в реальные деньги.
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