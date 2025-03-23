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Жителям центральной России спрогнозировали "египетские ночи" этим летом

Жителям центральной России спрогнозировали "египетские ночи" этим летом

На территорию центра европейской части России этим летом придут очень теплые "египетские ночи". Такие нехарактерные для РФ показатели встречаются все чаще, сказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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