Жителям центральной России спрогнозировали "египетские ночи" этим летом

На территорию центра европейской части России этим летом придут очень теплые "египетские ночи". Такие нехарактерные для РФ показатели встречаются все чаще, сказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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