Суд Севастополя обязал перевозчика выплатить компенсацию 80‑летней пассажирке

80‑летняя жительница города получила серьезные повреждения из‑за резкого торможения транспорта. Инцидент стал поводом для прокурорской проверки и последующего судебного разбирательства в защиту прав пострадавшей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии