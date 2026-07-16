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Суд Севастополя обязал перевозчика выплатить компенсацию 80‑летней пассажирке

Суд Севастополя обязал перевозчика выплатить компенсацию 80‑летней пассажирке

80‑летняя жительница города получила серьезные повреждения из‑за резкого торможения транспорта. Инцидент стал поводом для прокурорской проверки и последующего судебного разбирательства в защиту прав пострадавшей.

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