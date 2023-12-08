Улицы Читы превратились в каток после снегопада

Улицы Читы сковал гололёд после вчерашнего снегопада, сообщают очевидцы в редакцию ZAB.RU.По словам одного из собеседников издания, в каток превратились участки улиц Ленинградской, Бутина и Новобульварной«Отчитались об уборке, а что в итоге? Ехал сегодня по Бабушкина, Журавлёва, Коханского – видно, что не чистили ничего», - сообщил очевидец.