Улицы Читы превратились в каток после снегопада

Улицы Читы сковал гололёд после вчерашнего снегопада, сообщают очевидцы в редакцию ZAB.RU.По словам одного из собеседников издания, в каток превратились участки улиц Ленинградской, Бутина и Новобульварной«Отчитались об уборке, а что в итоге? Ехал сегодня по Бабушкина, Журавлёва, Коханского – видно, что не чистили ничего», - сообщил очевидец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии