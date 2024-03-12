Названа стоимость блинов в Госдуме и добавок к ним на Масленицу

Блины с начинкой весят 150 грамм, их стоимость от 170 до 300 рублей В столовой Госдумы началась Масленица, в ходе которой депутаты смогут полакомиться разными блинами с различными добавками от Кремлевского комбината питания, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.