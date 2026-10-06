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Кто привлекательнее, блондинки или брюнетки. Ученые дали ответ

Кто привлекательнее, блондинки или брюнетки. Ученые дали ответ

Фото: Unsplash Вечный спор о том, кто привлекательнее — блондинки или брюнетки, получил неожиданное научное объяснение.

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Mikhail Brezgunov

Кроме вербального (зрительного и речевого контакта) при общении между людьми идёт взаимодействие и на генетическом уровне (волновой генетики) хотят этого люди или нет. И чем ближе по частоте генетическая составляющая между общающимися , тем больше симпатии(предпочтения) друг к другу при общении и наоборот...