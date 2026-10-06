Кто привлекательнее, блондинки или брюнетки. Ученые дали ответ

Фото: Unsplash Вечный спор о том, кто привлекательнее — блондинки или брюнетки, получил неожиданное научное объяснение.
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