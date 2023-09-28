Акция помощи малоимущим "Открой сердце для добра" пройдет в Уссурийске

В Уссурийске в 10-й раз пройдет благотворительная акция "Открой сердце для добра" (0+). В ее рамках в магазинах города будут собирать продуктовые наборы для малоимущих жителей и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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