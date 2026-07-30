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Минэкологии Подмосковья выпустило памятку для жителей из-за прихода грозы

Минэкологии Подмосковья выпустило памятку для жителей из-за прихода грозы

Переходящий в грозу с ливнями сильный дождь придет в столичный регион в четверг, 30 июля. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

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