Минэкологии Подмосковья выпустило памятку для жителей из-за прихода грозы

Переходящий в грозу с ливнями сильный дождь придет в столичный регион в четверг, 30 июля. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии