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Царьград

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Командир Балу рассказал о применении русских дронов с ИИ

Командир Балу рассказал о применении русских дронов с ИИ

Беспилотники могут самостоятельно распознавать военную форму противника и номера техники.Русские войска на краснолиманском направлении используют беспилотники с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которые автоматически распознают украинскую военную форму и номера техники для автозахвата целей.

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