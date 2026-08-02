Командир Балу рассказал о применении русских дронов с ИИ

Беспилотники могут самостоятельно распознавать военную форму противника и номера техники.Русские войска на краснолиманском направлении используют беспилотники с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которые автоматически распознают украинскую военную форму и номера техники для автозахвата целей.