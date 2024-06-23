AS: в «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа

В «Реале» не переживают касательно возможного переноса срока презентации форварда Килиана Мбаппе. Как сообщает AS, в мадридском клубе готовы провести презентацию Мбаппе, несмотря на то что в этот момент у него будет сломан нос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии