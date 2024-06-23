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AS: в «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа

AS: в «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа

В «Реале» не переживают касательно возможного переноса срока презентации форварда Килиана Мбаппе. Как сообщает AS, в мадридском клубе готовы провести презентацию Мбаппе, несмотря на то что в этот момент у него будет сломан нос.

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