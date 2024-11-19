В Ростовской области был сбит беспилотник, один человек ранен

Мужчина доставлен в районную больницу Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один беспилотник был сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.