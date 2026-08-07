Юные жители Пермского края встали на зарядку вместе с сотрудниками полиции

В преддверии Дня физкультурника сотрудники отдела МВД России «Березниковский» и отдела МВД России «Октябрьский» провели на подведомственных территориях профилактические мероприятия в рамках акции «Зарядка со стражем порядка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии