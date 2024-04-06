ТГК-2 устраняет в Архангельске две аварии на теплосетях

Первый проблемный участок — на проспекте Обводный канал в районе улицы Логинова, а второй -в районе проспекта Чумбарова-ЛучинскогоГлава города Дмитрий Морев сегодня сообщил, что на первом участке удалось обойтись без отключения тепла - параметры восстановлены сегодня в 6:30.