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Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Более 60% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, запись ее выступления на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" опубликовала газета "Известия".

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Комментарии
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ZmeY T
Больше арбидолу , больше )))
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