Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Более 60% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, запись ее выступления на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" опубликовала газета "Известия".