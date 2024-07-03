Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Более 60% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, запись ее выступления на стратегической сессии по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" опубликовала газета "Известия".
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