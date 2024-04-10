Страна и люди
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Страна и люди

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Появились новые детали дела о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой

Появились новые детали дела о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой

Кадры избиения Салтанат Нукеновой потрясли весь Казахстан. Бывший министр национальной экономики Республики Куандык Бишимбаев, по версии следствия, жестоко избивал свою супругу Салтанат на протяжении восьми часов.

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