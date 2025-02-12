Автомобилистам рассказали, почему зимой нельзя выезжать без прогрева двигателя

Это может привести к поломке машины В зимнее время резкое начало движения без предварительного прогрева авто может привести к повышенной нагрузке на двигатель и его поломке, рассказал РИАМО руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.
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