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Мировое обозрение

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

В Перми стартовал Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Владимир Путин на открытии пленарного заседания заявил, что сейчас спорт проходит проверку на сплоченность и честность спортивной борьбы.

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