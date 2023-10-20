Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

В Перми стартовал Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Владимир Путин на открытии пленарного заседания заявил, что сейчас спорт проходит проверку на сплоченность и честность спортивной борьбы.
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