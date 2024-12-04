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Сын Трампа: Такер Карлсон сделал для установления мира на Украине больше, чем вся нынешняя администрация США

Сын Трампа: Такер Карлсон сделал для установления мира на Украине больше, чем вся нынешняя администрация США

Старший сын избранного на второй президентский срок Дональда Трампа Дональд Трамп-младший высоко оценил деятельность американского журналиста Такера Карлсона касательно усилий по прекращению конфликта между Украиной и Россией.

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